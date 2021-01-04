Новий рік без масок: на порушників склали 6,5 тисячі протоколів

Упродовж святкувань Нового року правоохоронці склали 6,5 тисяч протоколів щодо порушень режиму носіння масок.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського й за участю урядовців, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"За порушення маскового режиму впродовж новорічних святкувань правоохоронці склали 6500 протоколів", - цитує ОП голову Національної поліції Ігоря Клименка.

Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада 2020 року набув чинності закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Закон спрямований на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019 серед населення України.

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.