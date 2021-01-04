Зеленський доручив проаналізувати динаміку COVID-19 після свят

Президент Володимир Зеленський доручив проаналізувати динаміку захворюваності на коронавірус після Нового року та пришвидшити створення реєстру вакцинованих осіб.

Про це йшлося на селекторній нараді за участю урядовців, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року", - розповіли в ОП.

Також на нараді зазначалося, що в останні тижні в Україні зменшується кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 і зростає кількість тих, хто одужав.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що на сьогодні на госпіталізації перебувають 22 802 особи, а п’ять тижнів тому таких було в середньому 28-29 тис.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що в країні також спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію. За його словами, за останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, наприклад, з 9 по 15 листопада – майже 39 тис.

Водночас очільник МОЗ вважає, що існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус після новорічних свят, до того ж очікується зростання сезонної захворюваності на грип.

Урядовці доповіли, що наразі в Україні облаштовано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню. Наразі вільні майже 35 тис. ліжок з киснем.

Загалом, як повідомили в ОП, у країні на сьогодні є майже 66 тис. ліжко-місць для хворих з коронавірусом.

Крім того, Зеленському доповіли, що найближчим часом Кабінет Міністрів планує ухвалити постанову, яка пришвидшить виплати родинам медичних працівників, померлих під час протидії COVID-19.

Глава держави також поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб.

В ОП додали, що держава продовжує перемовини щодо постачання в Україну вакцин від COVID-19 з кількома іноземними компаніями.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 січня в Україні лабораторно підтвердили 1 078 251 випадок COVID-19, із них за добу – 4 158.