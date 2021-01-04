Зеленський доручив проаналізувати динаміку COVID-19 після свят
Про це йшлося на селекторній нараді за участю урядовців, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року", - розповіли в ОП.
Також на нараді зазначалося, що в останні тижні в Україні зменшується кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 і зростає кількість тих, хто одужав.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що на сьогодні на госпіталізації перебувають 22 802 особи, а п’ять тижнів тому таких було в середньому 28-29 тис.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що в країні також спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію. За його словами, за останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, наприклад, з 9 по 15 листопада – майже 39 тис.
Водночас очільник МОЗ вважає, що існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус після новорічних свят, до того ж очікується зростання сезонної захворюваності на грип.
Урядовці доповіли, що наразі в Україні облаштовано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню. Наразі вільні майже 35 тис. ліжок з киснем.
Загалом, як повідомили в ОП, у країні на сьогодні є майже 66 тис. ліжко-місць для хворих з коронавірусом.
Крім того, Зеленському доповіли, що найближчим часом Кабінет Міністрів планує ухвалити постанову, яка пришвидшить виплати родинам медичних працівників, померлих під час протидії COVID-19.
Глава держави також поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб.
В ОП додали, що держава продовжує перемовини щодо постачання в Україну вакцин від COVID-19 з кількома іноземними компаніями.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 січня в Україні лабораторно підтвердили 1 078 251 випадок COVID-19, із них за добу – 4 158.