Зараз у лікарнях перебувають майже 23 тисячі COVID-хворих – Степанов

Наразі в лікарнях перебуває 22 802 пацієнтів із COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

Він додав, що минулого тижня було госпіталізовано 12 318 осіб, позаминулого - 15 907.

За словами міністра, минулого тижня було виявлено на понад 11 тисяч менше хворих на COVID-19.

"За минулий тиждень було виявлено 47 877 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Позаминулого тижні ця цифра становила 59 381", - сказав Степанов

Він зазначив, що зменшення кількості виявлених випадків пов'язано зі святами та вихідними.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 січня лабораторно підтверджений 1 078 251 випадок COVID-19, із них за добу – 4 158.