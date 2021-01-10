Посилення карантину допоможе знизити захворюваність на COVID-19 - епідеміолог

Посилення карантину допоможе знизити захворюваність на COVID-19 - епідеміолог

Укрінформ
Післясвяткове посилення карантинних заходів в Україні допоможе перервати ланцюг передачі коронавірусу.

Ефективність такого карантину остаточно можна буде оцінити за два тижні, сказала завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Тетяна Чумаченко в коментарі Укрінформу.

"Під час свят люди спілкувалися, хтось з них інфікувався. Інфікована людина заразна не з першого дня, а в кінці інкубаційного періоду. Після виникнення симптомів, десь один-два дні, він вже починає виділяти збудника і може заразити інших. Коли ми в цей момент вводимо карантин і ця людина не спілкується з великим колом інших осіб, то таким чином ланцюжок передачі припиняється”, - зазначила вона.

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Науковець переконана, що карантин однозначно має дати зниження захворюваності, але наголосила, що повного припинення захворюваності COVID-19 все одно не буде.

За її словами, це пов’язано з тим, що, по-перше, карантину не дотримуються так, як треба, а також тому, що складно відслідковувати контакти через нестачу людей, “бо санепідемслужбу свого часу зруйнували”.

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“Щоб оцінити ефективність карантину, потрібно захворюваність до карантину порівняти із захворюваністю протягом двох тижнів після введення карантину. Адже максимальний інкубаційний період - два тижні. В середньому він - 5-6 днів, тому можна вже через п'ять-шість днів перші попередні висновки зробити, а остаточно - через два тижні", - пояснила Чумаченко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 січня лабораторно підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, з них за добу – 5 011.

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Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року.

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