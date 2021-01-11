Зеленський доручив Кабміну пояснити людям всі обмеження січневого карантину

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету Міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень, запроваджених на період з 8 до 24 січня цього року.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента, відповідне доручення Глава держави озвучив на традиційній нараді під його головуванням щодо запобігання COVID-19, яка відбулася за участю урядовців, представників правоохоронних органів та членів РНБО.

"Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів про ситуацію із зараженням та про стан справ у медичній сфері. Він відзначив, що завдяки покращенням у медичній галузі та збільшенню кількості ліжок із доступом до кисню летальність в Україні становить 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.

Прем'єр-міністр також повідомив, що обмеження в нашій державі значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах, зокрема, в багатьох державах запроваджено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, ніж два-три тижні та постійно продовжується.

Окрім того, очільник уряду зауважив, що в Україні працює транспорт, дозволена робота кіосків, продаються продукти харчування й побутова хімія. За його словами, при карантинних обмеженнях у європейських країнах на прилавках продуктових магазинів не можуть бути товари інших груп, зокрема, гігієнічні засоби, побутова хімія, одяг тощо.

Шмигаль зазначив, що нинішній карантин розроблявся на основі карантину вихідного дня, який був запроваджений у грудні і який дав серйозне зниження заражень.

Водночас він зауважив, що всі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров’я і світовий досвід свідчать, що після свят обов’язково настає зростання заражень, тому зараз запровадження суворіших норм карантину "є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи".

Як повідомляв Укрінформ, з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня у Києві, як і в усій країні, діє низка додаткових заборон, введених урядом.

фото: Офіс Президента