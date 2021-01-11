Степанов нагадав, що на торгівлю онлайн заборони немає

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що на інтернет-торгівлю товарами побутового вжитку заборони немає.

Про це він сказав на брифінгу, передає Укрінформ.

За словами міністра, про введення жорстких карантинних обмежень в період з 8 по 24 січня будо повідомлено завчасно і був час підготуватися до них, а також у країні немає заборони на інтернет-торгівлю.

“Я вважаю, що ці 16 днів, які відвели на цей карантин, - можливо було до них підготуватися. Ну точно можливо було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час. Навіть якщо ви не встигли купити шкарпетки або футболки, ви це спокійно можете зробити за допомогою інтернет-магазинів, тому що адресну доставку, інтернет-торгівлю ніхто не відміняв”, - наголосив Степанов.

Міністр нагадав, що постанова уряду про введення жорсткого карантину була ухвалена 9 грудня 2020 року, і завчасно було повідомлено про ті обмеження, які будуть стосуватися торгівлі.

За його словами, рішення про карантинні обмеження ухвалюються з огляду на прогнози епідеміологів.

Як зауважив Степанов, введення жорстких карантинних обмежень відбулося через те, що у святкові дні існувала загроза зростання рівня захворюваності на COVID-19 через велику кількість контактів між людьми, які зазвичай між собою не перетинаються.

Також, сказав міністр, із третього тижня року відбувається щорічне сезонне зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ, і введені карантинні обмеження мають вплинути і на поширення грипу та ГРВІ.

Степанов нагадав, що стосовно карантину вихідного дня також лунала критика. Втім, на переконання міністра, після нього в Україні стабілізувалася ситуація із захворюваністю, знизилась кількість інфікованих і госпіталізованих.

Як повідомляв Укрінформ, 8 по 24 січня в Україні діють нові карантинні обмеження, встановлені постановою Кабінету Міністрів № 1236 від 9 грудня 2020 року зі змінами, які були внесені 5 січня 2021 року. Зокрема заборонені: відвідування закладів освіти будь-якої форми власності, окрім дитсадків; робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і роботи на виніс); проведення всіх масових заходів; робота ТРЦ; приймання відвідувачів закладами культури, спортивними залами, фітнес-центрами, басейнами; робота непродовольчих ринків.