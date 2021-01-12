До регіонів відправили ще 1,8 мільйона тестів на коронавірус - МОЗ

До регіонів України розпочали постачання ще 1,8 млн тестів на коронавірусну інфекцію.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вчора МОЗ підписало черговий наказ про розподіл 1,8 млн тестів, які вже розпочали розвозити до департаментів охорони здоров’я обласних державних адмінстрацій", - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадки COVID-19, з них за минулу добу – 5 116.

Здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809). За весь час проведено 5 805 824 ПЛР-тестувань.