Столичні школи від сьогодні перейшли на «дистанційку»

Із понеділка, 11 січня, школи Києва перейшли на дистанційне навчання, дитячі садки працюють у звичайному режимі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у протоколі № 74 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повідомляє пресслужба КМДА.

"За рішенням уряду, із 8 до 24 січня забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти. Тобто, в освітніх закладах Києва зимові канікули триватимуть до 10 січня. Після зимових канікул, із 11 січня, заклади освіти працюватимуть у дистанційному форматі", - йдеться у повідомленні.

У звичайному режимі продовжать роботу лише дитячі садочки.

Як повідомляв Укрінформ, з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня у Києві, як і в усій країні, починає діяти низка додаткових заборон, введених урядом.

Додаткові обмеження «карантину зимових канікул» стосуватимуться низки сфер.