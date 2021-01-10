Київ — у двадцятці найкращих міст світу для «дистанційки»

Київ посів двадцяте місце у світовому рейтингу найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це пише видання Big 7 Travel.

За словами редакторів, українська столиця ідеальна для віддалених працівників, які бажають дослідити унікальну українську культуру протягом тривалого періоду перебування.

Окрім цього, Київ має чудові зв'язки з рештою Європи, що робить його практичним варіантом для тих, хто хоче насолодитися бюджетними подорожами.

Загалом до рейтингу увійшло 50 міст. Критеріями відбору були наступні чинники: доступність інтернету, наявність коворкінгів, інфраструктура, рівень безпеки, вартість житла та їжі.

Перші три позиції рейтингу зайняли Таллінн (Естонія), Тбілісі (Грузія), Белград (Сербія). Останні три: Лас-Пальмас (Канарські острови, Іспанія), Мехіко (Мексика), Веллінгтон (Нова Зеландія).