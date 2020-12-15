Google дозволила працівникам «дистанційку» до вересня

Генеральний директор компанії Google Сундар Пічаї заявив, що працівники повернуться до офісу у вересні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

В електронному листі до співробітників Google Пічаї зазначив, що компанія тестуватиме ідею «гнучкого» робочого тижня. За таких умов співробітники працюватимуть щонайменше три дні на тиждень в офісі, а два дні — з дому.

Пічаї сказав, що компанія прагне перевірити, як вплине така модель роботи на продуктивність працівників. «Жодна компанія нашого масштабу не використовувала повністю гібридну модель роботи, хоча деякі починають тестувати нову форму — тож буде цікаво випробувати її».

Видання зазначає, що цього літа Google заявила працівникам, що вони можуть працювати вдома до липня 2021 року.

Плани щодо запровадження гнучкого графіка є також у Dropbox, яка хоче стати першою «віртуальною компанією». Це означає, що майже три тисячі співробітників продовжать працювати віддалено більшу частину часу, але відвідуватимуть офіс для спільної роботи.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що близько 50% співробітників компанії можуть працювати віддалено протягом найближчих п'яти-десяти років. У компанії Twitter повідомили, що працювати віддалено постійно можуть ті, хто має таке бажання.