Facebook і Google звинуватили у співучасті в'єтнамській цензурі

Правозахисна організація Amnesty International звинуватила компанії Facebook і Google в допомогу в'єтнамському уряду цензурувати критику і придушувати інакомислення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Правозахисники звинувачують технологічних гігантів у «співучасті, що зайшла далеко» шляхом блокування контенту з критикою уряду В'єтнаму.

«В останнє десятиліття право на свободу вираження поглядів процвітало в Facebook і YouTube (який належить Google - ред.) у В'єтнамі. Однак останнім часом влада почала приділяти увагу мирному висловленню думки в Інтернеті як реальну загрозу режиму», - сказав заступник регіонального представника Amnesty International Мін Ю Ха.

В останньому звіті Amnesty, заснованому на десятках інтерв'ю з правозахисниками та активістами, включаючи колишніх в'язнів сумління, юристів і письменників, йдеться, що їхній контент, розміщений на Facebook і YouTube, все частіше блокується.

Як відомо, влада В'єтнаму має репутацію обмежувачів свободи слова у своїй країні. В останні роки кілька в'єтнамських блогерів були ув'язнені за публікацію статей, що критикують комуністичну державу.