В Україні потрібно створити систему моніторингу ринку газу для споживачів - експерт

Ситуація з подорожчанням газу була очікуваною, але побутові споживачі в Україні виявилися до цього не готовими, оскільки в країні немає публічної системи моніторингу ситуації на ринку газу та інформаційної допомоги для споживачів.

Про це йдеться в коментарі директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group Романа Ніцовича, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Один із варіантів – це договір з фіксованою ціною на рік або сезон, тоді як зараз більшість споживачів платять за контрактами, де розцінки на газ змінюються щомісяця. Але населення не отримало достатньо інформації, як вести себе у нових ринкових умовах", - наголосив експерт.

Ніцович підкреслив, що інформування та моніторинг повинні відбуватися незалежно від настроїв споживачів чи керівних вказівок з боку влади.

"Момент перший – це інформування, момент другий – моніторинг ринку має відбуватися постійно і не залежати від вказівок уряду або вулиці. Потрібно постійно відстежувати, яку маржу собі виставляють постачальники, чи не занадто вона висока, і тоді вже на це реагувати", – додав експерт.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2021 року в ряді регіонів відбулися протестні акції, після того, як 55 компаній оприлюднили тарифи на січень. Майже у всіх із цих постачальників ціна газу зросла.

Кабінет міністрів 18 січня 2021 року ухвалив рішення, відповідно до якого ціна на газ для побутових споживачів з 1 лютого і до кінця карантину чи опалювального сезону становитиме 6,99 грн за кубометр. А ті, хто має річні контракти з ціною нижче за 6,99 грн, отримуватимуть газ за цими контрактами, бо вони були підписані на рік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль при цьому підкреслив, що рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні. Надалі, за його словами, уряд зробить так, аби всі газопостачальні компанії представили свої річні продукти для українців. Тоді люди зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки вони платитимуть узимку або влітку.

Із серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення. Громадяни отримали змогу вільно обрати собі постачальника газу з найвигіднішими умовами. Станом на січень 2021 року понад півмільйона українців змінили газопостачальника.

Крім того, в серпні 2020 року Нафтогаз запустив новий продукт для побутових споживачів «Газовий запас», в рамках акції "Твоя Eнергонезалежність" побутові споживачі отримали можливість придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

DiXi Group є аналітичним центром, заснованим 2008 року в Україні в рамках проєкту USAID «Прозора енергетика». Його метою є дослідження та консультації щодо інформаційної політики, енергетики, безпеки та інвестицій.