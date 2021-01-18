Під Полтавою перекривали трасу, протестуючи проти тарифів на комунальні послуги

У Полтаві тривають протести проти чинних тарифів на комунальні послуги: учасники акції знову перекривали міжнародну трасу Київ-Харків.

Про це повідомило у Телеграмі "Суспільне. Полтава", передає Укрінформ.

Інформують, що вимоги протестувальників - зниження ціни на газ до 3 грн.

Місцеве видання "Зміст" повідомило, що акція розпочалася близько 11.30, а станом на 13.15 більшість мітингувальників розійшлася. За інформацією видання, протестувальники "не задоволені фіксацією вартості газу до кінця карантину і називають це «подачкою від влади».

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м.

У понеділок, 18 січня, Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

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Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня. "Невдовзі уряд схвалить механізм, що передбачатиме прямі виплати людям, у яких встановлено електроопалення. Виплати не прив'язуватимуться до доходів. Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбулося з 1 січня", - запевнив прем'єр.