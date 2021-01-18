У Львові біля ОДА вимагали знизити тарифи

Близько пів сотні людей у понеділок, 18 січні, вийшли на пікет біля Львівської ОДА, вимагаючи зниження тарифів на комунальні послуги та передачі газових та електромереж в комунальну власність.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Головний меседж, що ми вимагаємо від ЛОДА, - це ініціатива, щоб газотранспортні та електромережі передали на баланс обласної ради, в новоутворені комунальні підприємства. Слід встановити врегулювання з видобутком і транспортуванням в регіоні і вже на основі цього знижувати ціну», - заявив львівський активіст Іван Спринський.

Його підтримали й інші учасники акції, які вважають, що рішення Кабміну стосовно встановлення з 1 лютого на період дії карантину ціни на газ на рівні 6,99 грн за кубометр для побутових споживачів - це спекулювання з боку влади.

«Зниження ціни на газ до семи гривень це тимчасове явище. Доки газ і електрика буде в приватних руках, доти люди виходитимуть на вулиці. Слід повертати в комунальну власність. Крапка», - наполягають учасники акції.

Пікетувальники тримали в руках плакати з написами : «Природні ресурси – власність народу!», «Активні дії = соціальні зміни» та інші.

Як зазначалося, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині, Житомирщині.

У понеділок, 18 січня, Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня. "Невдовзі уряд схвалить механізм, що передбачатиме прямі виплати людям, у яких встановлено електроопалення. Виплати не прив'язуватимуться до доходів. Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбулося з 1 січня", - запевнив прем'єр.

Фото: Суспільне Львів