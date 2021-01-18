«Тарифні протести»: на Буковині знову перекривають дороги

Пікетувальники вимагають зменшення тарифів на комунальні послуги, повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

«Перекриття дорожнього руху у селі Мамаївці, Берегомет, Неполоківці, Оршівці та в місті Кіцмань. У Мамаївцях та Кіцмані - траса міжнародного значення, Берегомет, Неполоківці та Оршівці - національного. Люди протестують проти високих тарифів на газ та електроенергію», - зазначили у поліції.

На місці протестів чергують поліцейські, які слідкують за дотримання порядку. Через перекриття утворилися величезні затори, люди не пропускають транспорт.

Місцеве видання Кіцмань.City у Фейсбуці опублікувало відео з перекриття дороги у місті Кіцмань. Люди невдоволені ліквідацію пільгового тарифу на електроенергію, а також досі завеликими тарифами на газ та особливо на транспортування газу.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м.

У понеділок, 18 січня, Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня. "Невдовзі уряд схвалить механізм, що передбачатиме прямі виплати людям, у яких встановлено електроопалення. Виплати не прив'язуватимуться до доходів. Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбулося з 1 січня", - запевнив прем'єр.