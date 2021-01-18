Компенсації отримають усі, хто користується електроопаленням – Шмигаль

Компенсації отримають усі, хто користується електроопаленням – Шмигаль

Укрінформ
Споживачі, які встановили системи електричного опалення отримуватимуть компенсацію за підвищення тарифів на електроенергію. 

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на позачерговому засіданні уряду 18 січня заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Дуже багато питань щодо ситуації з електроопаленням. Уряд розробив і найближчим часом прийме механізм, який передбачає прямі виплати тим, у кого є електроопалення", - сказав Шмигаль.

За його словами, компенсацію за підвищення тарифів отримають усі користувачі, незалежно від їхніх доходів.

«Це не є класичною субсидією", - пояснив Прем'єр-міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість перших 100 кВт-год. електроенергії на місяць для приватних споживачів.

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