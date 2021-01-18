В Україні встановлять граничний тариф на розподіл газу - Шмигаль

В Україні встановлять граничний тариф на розподіл газу - Шмигаль

Укрінформ
В Україні встановлять граничний тариф на розподіл газу, і він не буде більшим за 1 грн 79 коп. за один кубометр.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час позачергового засідання уряду у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання щодо тарифів на розподіл газу або так званої абонплати. Ми два минулі тижні говорили з народними депутатами, профільним комітетом, регулятором НКРЕКП і зараз виходимо на рішення, яким так само буде встановлена гранична ціна і межа тарифу на розподіл", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що такий тариф не буде більшим за 1 грн 79 коп. за метр кубічний.

"Це рішення, яке ми очікуємо від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - сказав Шмигаль.

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Він зауважив, що після відповідного рішення НКРЕКП вже в найближчий час тариф на розподіл по "дрібним облгазам" знизиться на 50% та більше

Як повідомлялося, 4 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднила тарифи (без ПДВ) на послуги розподілу природного газу, які діятимуть з 1 січня 2021 року. Тарифи для 43-х компаній оприлюднені на сайті НКРЕКП. Для прикладу, тариф для АТ "Київгаз" зріс на 11% - з 28 до 31 коп. за 1 кубометр за місяць. А для АТ "Київоблгаз" - на 79%, з 81 коп. до 1,45 грн за 1 кубометр за місяць. Фактичний тариф на замовлену потужність розраховується з урахуванням факту споживання минулого газового року та фактично замовленої потужності на 2021 рік. Зміни тарифів відбувалися під час засідань НКРЕКП від 16 грудня та від 30 грудня.

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