На компенсацію електроопалення виділять майже 1,5 мільярда - Вітренко

Уряд виділить майже 1,5 млрд грн, щоб компенсувати різницю у тарифах тим домогосподарствам, які використовують електроопалення.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми захистимо людей монетизованими субсидіями. Ми дамо їм гроші, щоб ніхто не платив більше, ніж вони платили б за старим тарифом... Це буде на час карантину, поки ми не напрацюємо системне рішення", - наголосив Вітренко.

За його словами, Міністерство енергетики та Міністерство соціальної політики уже підготували спільний проєкт відповідного рішення. Споживачам не потрібно буде звертатися за такою субсидією, а виплачуватимуть її всім, хто користується електроопаленням.

"Там є конкретні механізми, як ми покриємо різницю. З держбюджету виділять близько 1,5 млрд грн, які ми направимо на те, щоб люди за електроопалення не платили більше протягом січня, лютого і березня", - відзначив Вітренко.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.