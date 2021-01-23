Нафтогаз готує спільний з Укрпоштою проєкт для зміни постачальника газу

НАК "Нафтогаз України" через два тижні запустить спільний з Укрпоштою проєкт для зміни постачальника газу офлайн.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми через два тижні запускаємо спільний з Укрпоштою проєкт. Ми запустили спільний проєкт із Ощадним банком, що дозволяє не тільки в інтернеті змінити постачальника газу, але й прийти у відділення", - сказав Коболєв.

За його словами, наразі "Нафтогаз" постачає газ уже для 9% українських споживачів.

"Дуже багато є чуток, що український споживач якийсь не такий і погано платить. Це все брехня. У нашому портфелі - 9% українських домогосподарств. Ми хочемо сказати, що український споживач дуже сумлінний. Рівень розрахунків близький до 100%", - зазначив Коболєв.

За його словами, клієнти "Нафтогазу" авансом сплачують до 35% вартості газу.

Як повідомляв Укрінформ, "Нафтогаз" на період дії державних обмежень граничної ціни на газ запропонував газзбутам придбавати блакитне паливо за ціною, яка дозволить компаніям продавати своїм побутовим споживачам газ по 6,99 грн за кубометр. Щоб придбати газ за такою ціною, газзбут має виконати кілька вимог НАК. Зокрема, газзбут має довести наявність серед своїх клієнтів побутових споживачів, а за підсумками кожного місяця — поінформувати "Нафтогаз", які обсяги спрямовані безпосередньо на потреби населення. Обсяги фактичного споживання газу населенням будуть перевірятися.

Якщо ж газзбут не забажає підтверджувати поставки населенню, "Нафтогаз Трейдинг" пропонує другий варіант — купувати газ за ринковою ціною та з банківською гарантією оплати або за передоплатою.

Також "Нафтогаз" планує застосовувати рахунки з договірним списанням як гарантію цільового використання коштів.