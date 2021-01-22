Вітренко переконаний, що монополісти добровільно знизять ціни на газ у лютому

Монополісти у лютому добровільно знижуватимуть ціни на газ до граничного рівня, встановленого державою.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що монополісти будуть добровільно знижувати ціни до того граничного рівня, який встановила держава: 6,99. Що це означає для людей? Та категорія, яка є найбільш вразливою до збільшення цін на газ — категорія, яка споживає газ для індивідуального опалення — сума платіжки знизиться у лютому у порівнянні з січнем на 500 грн. Замість того, щоб у платіжці було плюс 230 грн", - сказав Вітренко.

Він додав, що держава підтримує розвиток ринку в Україні, однак це має відбуватися за умов, якщо це відбуватиметься "в інтересах людей, а не в інтересах олігархів".

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав нараду щодо тарифів на енергоносії для населення за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, виконуючого обов’язки міністра енергетики Юрія Вітренка, голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та керівників фракцій і груп ВР.