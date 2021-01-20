Держава допоможе тим, хто потребує субсидій – Шмигаль

Держава обов'язково допоможе тим, хто потребує субсидій.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Держава обов'язково допоможе людям, які цього потребують. Я закликаю всіх, ... для кого комуналка є суттєвої витратою із сімейного бюджету, подаватися на цю допомогу вже сьогодні. Це дуже просто, це дуже швидко, можна зробити це онлайн, офлайн. Можна зробити це різними способами, зокрема і звернення в установи відповідних банків та через сайт Мінсоцполітики», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що нині триває робота щодо правил та механізмів на ринку газу. Йдеться про те, що всі газопостачальні компанії вже цієї весни або влітку мають представити людям свої річні продукти. Відповідно, Шмигаль доручив Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцполітики разом з НКРЕКП та АМКУ до кінця місяця підготувати довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу.

Читайте також: Зеленський доручив провести повний аудит тарифів на газ у Києві та областях

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав нараду щодо тарифів на енергоносії для населення за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, виконуючого обов’язки міністра енергетики Юрія Вітренка, голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та керівників фракцій і груп ВР.