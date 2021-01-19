Зеленський доручив провести повний аудит тарифів на газ у Києві та областях

Президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Враховуючи появу в публічному просторі різних спекулятивних заяв щодо формування тарифів на рівні міст і сіл країни, а також безпідставні спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове зростання тарифів понад рівень, який уже викликає значні питання з точки зору справедливості, глава держави доручає заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу слід приділити таким специфічним непрозорим "тарифним проєктам" окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо.

В ОП нагадали, що якість управлінської роботи на місцях не може вимірюватися листуванням та згадками у ЗМІ, а має конкретне обґрунтування в платіжках. Враховуючи також, що Кабінет Міністрів зі свого боку запропонував усім категоріям громадян можливість для суттєвого зниження ціни на газ та опалення.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК "Нафтогаз України".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.