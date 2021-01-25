Нафтогаз відклав публікацію ціни на газ для виробників тепла

На час перемовин «Нафтогаз України» відтерміновує публікацію ціни газу для виробників тепла.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що Нафтогаз тимчасово відкладає публікацію січневої ціни на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов’язків (ПСО) до завершення поточних перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла та Компанією.

"Про відновлення публікації та про оприлюднення ціни газу на січень 2021 року для виробників теплової енергії ми повідомимо щойно переговори будуть завершені", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.