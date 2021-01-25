Уряд підготує основу для річного тарифу газопостачальників - Шмигаль

Уряд спільно з енергетичним регулятором, народними депутатами, постачальниками газу протягом найближчого часу підготує основу для річного тарифу газопостачальників.

Про це під час Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Над чим ми працюємо зараз? Це консультації з НКРЕКП, з народними депутатами, з постачальниками газу щодо створення в Україні протягом найближчого часу основи річного продукту. Зараз основним є місячний продукт. А зручним і для всієї Європи, і для громадян України є річний продукт, який легко прогнозувати, легко розраховувати. Люди не будуть мати стрес, коли щомісяця ціна змінюватиметься у той чи інший бік і це важко прогнозувати", - сказав Шмигаль.

Він також нагадав, що уряд ініціюватиме законодавчі зміни, відповідно до яких облгази зможуть зменшити свій тариф на розподіл газу.

Крім того, уряд спільно з місцевою владою, Офісом Президента, депутатами готує меморандум про обмеження тарифів на теплопостачання.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня 2021 року ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК "Нафтогаз України".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.