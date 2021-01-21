У Житомирі учасники акції проти зростання тарифів вимагали відставки Кабміну

У Житомирі відбулася четверта акція проти зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, учасники якої вимагали зниження вартості на газ, електроенергію, водо- і теплопостачання та відставки Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під будівлею міської ради співорганізатор акції, голова громадської організації «Поліський щит» Сергій Ткачук озвучив вимоги, які передадуть у зверненнях до Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

Зокрема, протестувальники вимагають встановити для побутових споживачів ціну на природний газ не більше 5 гривень за кубометр, із урахуванням вартості транспортування і ПДВ, зменшити ціни на газ для інших категорій споживачів, зафіксувати ціну на електропостачання для побутового споживання не більше 1 грн за кіловатгодну, встановити пільгові 150 кіловат-годин по 70 копійок за 1 кіловат-годину для побутових споживачів та знизити вартість електропостачання для інших категорій.

Окрім того, пікетувальники вимагали провести аудит діяльності НКРЕПК, і в разі виявлення порушень притягнути винних до відповідальності, звільнити вище керівництво НКРЕКП, перевірити правові підстави переходу у приватну власність енергогенеруючих, енергорозподільчих та енергопостачальних підприємств, а також відправити у відставку Кабінет Міністрів.

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Учасники акції перейшли в будівлю міської ради, де з ними поспілкувалися три заступники мера та секретар міськради. Там також були озвучені вимоги до місцевої влади, серед яких - знизити вартість водопостачання і водовідведення, зменшити тариф на теплопостачання, знизити вартість проїзду у громадському транспорті та скасувати часове обмеження для пенсіонерів у транспорті, провести аудит діяльності комунальних підприємств «Житомирводоканал», «Житомиртеплокомунененрго» і «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління».

Наступна акція проти тарифів запланована на понеділок, 25 січня, під будівлею ОДА. Попередні акції протесту пройшли 10, 13 та 15 січня.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв'язку зі зростанням цін на компослуги прокотилася низка протестів у різних регіонах. Місцеві ради, у тому числі Житомирська міськрада прийняли звернення до керівництва країни про неприпустимість зростання тарифів.

Уряд 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їх споживачі переходитимуть до постачальника «останньої надії» - НАК «Нафтогаз України».

Окрім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.