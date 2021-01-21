Тернопільська облрада у зверненні до влади засудила зростання тарифів на компослуги

Депутати Тернопільської обласної ради на під час засідання сесії ухвалили звернення до органів державної влади із засудженням спроб підвищити ціни на комірне.

Про це йдеться у зверненні депутатів до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, передає Укрінформ.

«Ми обурені черговим та значним підвищенням цін на енергоносії. Необґрунтоване підвищення тарифів фактично ставить українців на межу виживання. Зростання тарифів також, у свою чергу, спричиняє здорожчання товарів першої необхідності. Особливо боляче наслідки цих рішень відчувають мешканці в сільській місцевості, яких більшість у Тернопільській області», - йдеться у документі.

Депутати також відзначають, що з прийняттям Законів «Про ринок природного газу» та «Про ринок електричної енергії» в 2015 та 2017 роках відповідно українці сподівались на отримання на ринкових засадах якісних послуг з отримання енергоносіїв і реального обмеження монополії олігархів. Проте, як ідеться у зверненні, ринки природнього газу та електроенергії так і не запрацювали сповна. Хоча у Європі при падінні попиту, який відбувся в 2020 році через коронакризу, впала і ціна енергоносіїв. Натомість в Україні ціна на газ і тарифи тільки зростають.

Також депутати вимагають у влади припинити практику безкоштовного та безконтрольного використання газорозподільчих мереж. На їхню думку, буде справедливо, коли саме громади контролюватимуть монополістів, в користування яких передані об’єкти критичної інфраструктури.

"Саме це може стати запобіжником необґрунтованого підняття цін на комунальні послуги", - йдеться у зверненні депутатів Тернопільської обласної ради до органів державної влади щодо необгрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги.

Читайте також: На Прикарпатті вимагають від влади річного мораторію на підвищення тарифів на енергоносії

Як повідомляв Укріфнорм, в Україні з 1 січня зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

У понеділок, 18 січня, Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.