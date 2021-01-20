На Прикарпатті вимагають від влади річного мораторію на підвищення тарифів на енергоносії

Депутати Івано-Франківської обласної ради вимагають запровадити мораторій терміном на один рік на дію всіх постанов уряду та Нацкомісії, якими були підвищені тарифи на газ, його доставку, електроенергію, опалення та гарячу воду з 1 січня 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення «Про звернення обласної ради щодо необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на один рік на підвищення тарифів на енергоносії» прикарпатські депутати ухвалили на позачерговій сесії і направили його Президенту, Верховній Раді та Кабінету Міністрів.

«Івано-Франківська обласна рада як найвищий представницький орган місцевого самоврядування Прикарпаття в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, враховуючи думку та потреби громадян, з метою досягнення балансу інтересів споживачів комунальних послуг, суб’єктів господарювання та держави, вимагає: запровадити мораторій терміном на один рік на дію всіх постанов Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими з 1 січня 2021 року було підвищено тарифи на газ та його доставку, електроенергію, опалення, гарячу воду», - йдеться у зверненні.

На переконання прикарпатських обранців, підвищення тарифів «викликають зростання рівня напруги та соціального збурення громадян, в результаті чого розпочалися масові акції протесту по всій Україні».

За час мораторію депутати Івано-Франківщини вимагають від органів державної влади «розробити чіткий та адекватний механізм функціонування ринку газу в Україні, який виключатиме можливість будь-яких зловживань постачальниками природного монопольного становища, яке призводить до підвищення цін для населення». Також обранці Прикарпаття вимагають підготувати та ухвалити відповідні зміни до державного бюджету України на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреб соціально незахищених верств населення у пільгах та субсидіях та здійснити перевірку законності та обґрунтованості збільшення вартості енергоносіїв, прийнятих відповідно до постанов Кабінету Міністрів та Національної комісії. Верховну Раду просять у найкоротші строки розробити та ухвалити закон про впровадження єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги.

«За» ухвалення цього рішення проголосували 76 депутатів облради. Над його проєктом працювали представники всіх фракцій в обласній раді. Перед голосуванням депутати розглянули ряд правок та доповнень до документа. Пропозицію «про скасування оплати за транспортування газу» депутати обласної ради не підтримали. Натомість внесли доповнення щодо «наявності та доступності пільгових тарифів для окремих категорій населення».

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Як повідомлялося, до складу Івано-Франківської обласної ради входять 84 депутати, які представляють партії «Свобода», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Платформа громад», «За майбутнє» та «Слуга народу».

В Україні з 1 січня зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

У понеділок, 18 січня, Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.