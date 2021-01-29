Місцева влада і Нафтогаз домовилися не піднімати тарифи на тепло — Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що на місцях тарифи на тепло і гарячу воду не зростатимуть.

Про це він розповів у влозі, повідомляє Укрінформ.

“Відбулася нарада з міськими головами та НАК «Нафтогаз». Домовлено, що на місцях тарифи на тепло і гарячу воду не піднімуться”, - зазначив Зеленський.

Президент закликав місцеву владу, до повноважень якої належать саме ці питання, поставитись відповідально, з думкою в першу чергу про звичайних людей, пересічних українців.

Водночас він нагадав, що Кабінет Міністрів встановив граничну ціну 6,99 грн за 1 куб. м газу для побутових споживачів.

За словами Президента, такі тарифи діятимуть до кінця опалювального сезону.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.