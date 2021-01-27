Побутові споживачі переплатили газзбутам за пів року 8,4 мільярда - Міненерго

У другому півріччі 2020 року побутові споживачі переплатили регіональним газопостачальним компаніям за газ 8,4 млрд гривень.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту урядової постанови №1236, передає Укрінформ.

"За нашими оцінками, у серпні-грудні 2020 року через наявність домінуючого положення у регіональних газопостачальних компаній побутові споживачі переплатили 8,4 млрд грн або 670 гривень на кожного абонента", - зазначається в записці, що готувалася Міністерством енергетики.

За даними Міненерго, протягом указаного періоду середня ціна регіональних газопостачальних компаній на 36% перевищувала ціну ГК "Нафтогаз України". При цьому, доля цих постачальників у сегменті продажу газу для потреб побутових споживачів складала понад 90%.

Як повідомляв Укрінформ, ГК «Нафтогаз України» у лютому встановила своїм клієнтам ціну на газ на рівні 6,86 грн/куб.м із ПДВ, яка є нижчою за рекомендовану урядом.

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Як пояснили в "Нафтогазі", знизити ціну вдалося за рахунок встановлення мінімальної власної націнки.

При цьому, як наголосили в компанії, ГК «Нафтогаз України» закуповує газ на умовах, які є доступними іншим постачальникам.