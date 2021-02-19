Світові потрібна нова «пандемічна угода» - глава ВООЗ

Для ефективного упередження пандемій у майбутньому, світовій спільноті конче треба укласти нову глобальну угоду.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус під час віртуальної участі у “Спеціальній сесії” Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент Укрінформу.

“Я думаю, що Велика сімка має запропонувати “пандемічну угоду”, в яку можна внести багато з того, про що ми говорили раніше. Якщо ми серйозно ставимося до пандемій, нам потрібна нова угода”, - сказав Гебреісус.

На його переконання, в цій угоді обов’язково має бути передбачено збільшення фінансування громадського здоров’я, механізми розподілу вакцин та іншої медичної співпраці.

За словами Гебреісуса, подібний глобальний договір “допоможе підготувати світ до майбутнього”.

“Ключовою є спільна робота, зважаючи, що світ - це дуже взаємопов’язане маленьке село і закриття у собі не допоможе. Ми мусимо співпрацювати й дуже дорого заплатили за це усвідомлення. Необхідно приділяти увагу солідарності”, - підсумував очільник ВООЗ.

Як повідомлялося, у грудні минулого року було оголошено, що з огляду на пандемію COVID-19, 57-а Мюнхенська безпекова конференція уперше за півстоліття не відбудеться за графіком.