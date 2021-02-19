Експерт ВООЗ: малоймовірно, що COVID-19 занесли до Китаю ззовні

Експерт ВООЗ: малоймовірно, що COVID-19 занесли до Китаю ззовні

Укрінформ
Версія про те, що коронавірус могли завезти до Китаю з іншої країни у заморожених продуктах чи в якийсь інший спосіб, є вкрай малоймовірною.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявив голова групи експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек.

За його словами, в Китаї були виявлені лише поодинокі випадки коронавірусу в заморожених продуктах, і їх не могли завезти до країни 2019 року, коли ніде у світі не фіксувалося коронавірусу.

"Тому ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування - це не та версія, на якій ми фокусуємося", - зазначив Ембарек.

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Він додав, що ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби.

Як повідомляв Укрінформ, експерти ВООЗ відвідали шпиталь у місті Ухань, де лікували перших пацієнтів із коронавірусом. Вони також побували на продовольчому рину, де були виявлені перші випадки інфікування, у центр контролю за хворобами та центрі боротьби із захворюваннями тварин.

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Група з 13 експертів прибула до Уханя 14 січня. До складу команди ВООЗ увійшли фахівці зі США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

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