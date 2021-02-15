Спалах коронавірусу в Ухані був більшим, ніж вважалося — місія ВООЗ

Члени місії Всесвітньої організації охорони здоров’я, які досліджували виникнення коронавірусу в китайському місті Ухань у грудні 2019 року, виявили свідчення того, що масштаб епідемії міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

Про це керівник розслідувального напрямку місії Пітер Бен Ембарек розповів в інтерв’ю CNN, передає Укрінформ.

За словами Ембарека, під час своєї роботи місія ВООЗ виявила кілька свідчень того, що масштаб епідемії коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був більшим, ніж вважалося — тобто хворих на COVID-19 було більше, ніж офіційно виявлених 174.

Річ у тім, що лікарі виявляли лише людей, в яких коронавірусна хвороба протікала в складній формі. А тому якщо врахувати й потенційно «легкий ковід», на кінець 2019-го в Ухані були принаймні тисяча людей із COVID-19.

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Також, за словами Ембалека, фахівці ВООЗ виявили 13 різних мутацій коронавірусу в Ухані, які існували в грудні 2019-го. Їхнє відстеження може допомогти встановити географію й час поширення коронавірусу до спалаху в Ухані.

Сам Ембалек не прокоментував, що означає наявність такої великої кількості мутацій коронавірусу в той час. Але опитані CNN епідеміологи називають це свідченням того, що вірус був присутній у людській популяції задовго до спалаху в Ухані.

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Як повідомлялося, вперше коронавірус було виявлено восени 2019 року в китайському місті Ухань. Звідти пандемія набула глобального поширення у світі. Багато країн та експертів вважають, що китайська влада навмисно приховувала від міжнародної спільноти існування небезпечного вірусу та його властивості, через що не вдалося запобігти пандемії COVID-19.

Група з 13 експертів ВООЗ прибула до міста Ухань 14 січня, після чого пробула на карантині до 28 січня. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

Фото: Fabrice Coffrini / Contributor / Getty Images