ВООЗ припускає появу коронавірусу раніше грудня 2019 року

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я припускають, що перші випадки коронавірусної хвороби могли виникнути в Китаї ще восени 2019 року, до того як влада офіційно заявила про перші випадки захворювання.

Як передає Укрінформ, про це пише The Wall Street Journal.

Згідно з даними експертів ВООЗ, близько 90 людей були госпіталізовані з симптомами, схожими на COVID-19, у центральній частині Китаю за два місяці до того, як хвороба вперше була виявлена в місті Ухань наприкінці 2019 року. Експерти заявили, що вони вимагають від Пекіна дозволу на подальші тестування цих людей для визначення того, чи новий вірус поширювався раніше, ніж було відомо дотепер.

За даними експертів, протягом останніх місяців китайські науковці протестували на антитіла приблизно дві третини цих пацієнтів. Поки що слідів коронавірусу не знайшли. Проте експерти вважають, що за такий час рівень антитіл міг зменшитися, тому дослідження необхідно продовжувати.

«Потрібні подальші дослідження», - сказав Пітер Бен Ембарек, вчений з питань харчової безпеки, який очолював групу експертів ВООЗ, що завершила чотиритижневий візит до Китаю.

Члени групи ВООЗ закликають проводити різноманітніші тести, зокрема на зразках крові з банків крові, зібраних восени 2019 року у провінції Хубей (де знаходиться місто Ухань), для пошуку інформації про те, коли вірус вперше почав циркулювати.

Влада Китаю заявила, що ще не отримала необхідних дозволів для тестування цих зразків, багато з яких зберігаються в банках крові, повідомили експерти ВООЗ.

Як повідомлялося, вперше коронавірус було виявлено восени 2019 року в китайському місті Ухань. Звідти пандемія набула глобального поширення у світі. Багато країн та експертів вважають, що китайська влада навмисно приховувала від міжнародної спільноти існування небезпечного вірусу та його властивості, через що не вдалося запобігти пандемії COVID-19.

Група з 13 експертів ВООЗ прибула до міста Ухань 14 січня, після чого пробула на карантині до 28 січня. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

Фото: Fabrice Coffrini / Contributor / Getty Images