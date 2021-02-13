Китай відмовився надати ВООЗ інформацію про перші випадки коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на експертів ВООЗ.
«Вони (китайська влада - ред.) надали нам пару прикладів, але це не те саме, що обробити всі випадки, як потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження», - зазначив мікробіолог із експертної групи ВООЗ Домінік Дауер.
За словами членів команди ВООЗ, влада КНР і китайські вчені надали власні дослідження, при цьому китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, які передували спалаху коронавірусу в Ухані.
ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень і дали б можливість проаналізувати, наскільки рано і наскільки інтенсивно вірус почав поширюватися в Китаї.
Зазначається, що Національна комісія охорони здоров'я Китаю і Міністерство закордонних справ не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.
Команда міжнародних експертів ВООЗ, що має з’ясувати походження COVID-19, прибула до Китаю 14 січня.
Як передавав Укрінформ, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедос Аданом Гебреєсус заявив, що поки рано виключати будь-яку з версій походження коронавірусної інфекції. Так, Гебреєсус наголосив, що за підсумками візиту місії ВООЗ до Уханя організація отримала «більше розуміння» щодо початку пандемії і окреслила напрямки для подальших досліджень.
Фото: Xinhua