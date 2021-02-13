Китай відмовився надати ВООЗ інформацію про перші випадки коронавірусу

Китайська влада не надала експертам із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що працювали в Ухані, дані про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на експертів ВООЗ.

«Вони (китайська влада - ред.) надали нам пару прикладів, але це не те саме, що обробити всі випадки, як потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження», - зазначив мікробіолог із експертної групи ВООЗ Домінік Дауер.

За словами членів команди ВООЗ, влада КНР і китайські вчені надали власні дослідження, при цьому китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, які передували спалаху коронавірусу в Ухані.

ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень і дали б можливість проаналізувати, наскільки рано і наскільки інтенсивно вірус почав поширюватися в Китаї.

Зазначається, що Національна комісія охорони здоров'я Китаю і Міністерство закордонних справ не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.

Команда міжнародних експертів ВООЗ, що має з’ясувати походження COVID-19, прибула до Китаю 14 січня.

Як передавав Укрінформ, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедос Аданом Гебреєсус заявив, що поки рано виключати будь-яку з версій походження коронавірусної інфекції. Так, Гебреєсус наголосив, що за підсумками візиту місії ВООЗ до Уханя організація отримала «більше розуміння» щодо початку пандемії і окреслила напрямки для подальших досліджень.

Фото: Xinhua