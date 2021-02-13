Китай відмовився надати ВООЗ інформацію про перші випадки коронавірусу

Китай відмовився надати ВООЗ інформацію про перші випадки коронавірусу

Укрінформ
Китайська влада не надала експертам із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що працювали в Ухані, дані про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на експертів ВООЗ.

«Вони (китайська влада - ред.) надали нам пару прикладів, але це не те саме, що обробити всі випадки, як потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження», - зазначив мікробіолог із експертної групи ВООЗ Домінік Дауер.

За словами членів команди ВООЗ, влада КНР і китайські вчені надали власні дослідження, при цьому китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, які передували спалаху коронавірусу в Ухані.

ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень і дали б можливість проаналізувати, наскільки рано і наскільки інтенсивно вірус почав поширюватися в Китаї.

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Зазначається, що Національна комісія охорони здоров'я Китаю і Міністерство закордонних справ не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.

Команда міжнародних експертів ВООЗ, що має з’ясувати походження COVID-19, прибула до Китаю 14 січня.

Як передавав Укрінформ, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедос Аданом Гебреєсус заявив, що поки рано виключати будь-яку з версій походження коронавірусної інфекції. Так, Гебреєсус наголосив, що за підсумками візиту місії ВООЗ до Уханя організація отримала «більше розуміння» щодо початку пандемії і окреслила напрямки для подальших досліджень.

Фото: Xinhua

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