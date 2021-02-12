ВООЗ не виключає лабораторного походження COVID-19: Всі гіпотези актуальні

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедос Аданом Гебреєсус заявив, що поки рано виключати будь-яку з версій походження коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на п’ятничному брифінгу організації.

Так, Гебреєсус наголосив, що за підсумками візиту місії ВООЗ до Уханю організація отримала «більше розуміння» щодо початку пандемії і намітила напрямки для подальших досліджень.

«Деякі питання виникли з приводу того, чи потрібно виключати деякі гіпотези стосовно цього. Переговоривши з деякими членами команди експертів, що побували в Ухані, я хочу підтвердити, що всі гіпотези залишаються актуальними і вимагають подальшого аналізу і вивчення», - додав глава ВООЗ.

За його словами, наступного тижня може бути опубліковано звіт про візит до Уханю, а згодом і фінальну доповідь.

Слід звернути увагу, що раніше спеціалісти ВООЗ зазначали, що вважають дуже малоймовірною версію про лабораторне походження коронавірусу: на думку вчених, найімовірнішою причиною спалаху стала передача вірусу від тварини до людини через проміжну ланку.

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Вважається, що коронавірус нового типу вперше виявили в китайському місті Ухань в кінці 2019 року. Відтоді він поширився по всьому світу. Уряд КНР підозрюють у приховуванні інформації про спалах на першому етапі і заниженні кількості хворих і померлих. Китай це заперечує.

У світі станом на вечір 12 лютого зафіксували 108 523 307 випадків COVID-19, зокрема 2 384 548 – летальних, одужали 80 543 536 осіб.