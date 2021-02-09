Експерти ВООЗ назвали найбільш вірогідну гіпотезу походження COVID-19

Експерти ВООЗ, котрі розслідують походження коронавірусної хвороби в китайському місті Ухань, вважають, що найбільш вірогідною гіпотезою походження COVID-19 є передача вірусу від тварини до людини через «проміжну ланку».

Про це сказав експерт ВООЗ Пітер Бен Ембарек на брифінгу в Ухані, передає Укрінформ із посиланням на Sky News та The Telegraph.

Експерти повідомили, що вивчили чотири версії передачі коронавірусу людині - від тварин, від проміжного резервуара вірусу, від заморожених продуктів та в результаті витоку вірусу з лабораторії.

На їх думку, потрапляння COVID-19 на уханський ринок морепродуктів безпосередньо від кажанів є малоймовірним, оскільки був проміжний резервуар вірусу, тобто «проміжна ланка» між твариною та людиною.

У ВООЗ також визнали версію поширення коронавірусу через лабораторний витік малоймовірною, тому цю версію більше не досліджуватимуть.

Ембарек наголосив, що первинні результати розслідування свідчать про те, що передача вірусу від тварини до людини через проміжну ланку є найбільш вірогідною гіпотезою походження коронавірусу. Однак ця версія потребує додаткових досліджень.

Також представник ВООЗ сказав, що докази вказують на природну появу вірусу.

Вченим поки не вдалося встановити ані тварину-джерело вірусу, ані проміжного переносника COVID-19.

Версія про передачу вірусу від заморожених продуктів також вимагає подальших досліджень, оскільки заморожена їжа «виступає в ролі поверхні для передачі вірусу людині».

Також експерти зазначили, що не знайшли доказів того, що коронавірус нового типу був в Ухані до грудня 2019 року. «Ми не знайшли доказів великих спалахів, які могли бути пов’язані з випадками COVID -19 до грудня 2019 року в Ухані або деінде», - зазначив він.

Ембарек розповів, що спалахи коронавірусу, крім ринку Хуанань в Ухані в грудні 2019 року, були зафіксовані і на інших ринках.

Як повідомляв Укрінформ, раніше експерти ВООЗ відвідали шпиталь в Ухані, де лікували перших пацієнтів із коронавірусом, продовольчий ринок, де спочатку був виявлений коронавірус, центр контролю за хворобами, який на ранніх етапах взяв участь у боротьбі зі спалахом захворювання, та центр боротьби із захворюваннями тварин.

Група з 13 експертів прибула до міста Ухань 14 січня, пробула на карантині до 28 січня. До складу команди ВООЗ увійшли експерти зі США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

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Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

У світі станом на ранок 9 лютого зафіксовано понад 107 мільйонів випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 78,8 млн осіб.