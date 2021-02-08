Британський експерт пояснив, у чому помилка ВООЗ щодо Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я надто поблажливо ставилася до комуністичного Китаю, що не сприяло ефективній боротьбі з пандемією коронавірусу в світі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив журналіст, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас (м. Лондон) на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Хочу підкреслити роль ВООЗ, яка зробила певні речі правильно, але були і помилки. Скажімо, вони не хотіли критикувати комуністичний Китай. І вплив Китаю на керівництво ВООЗ був сильний. Ми маємо критикувати за це керівництво організації», - вважає британський експерт.

Він також відзначив, що ефективним чинником у боротьбі з пандемією COVID-19 є утвердження довіри до міжнародних і державних інституцій.

«Найважливим завданням сьогодні є розбудова довіри, що є питанням національної безпеки. Йдеться про довіру між країнами та у середині країн. Ми бачили під час пандемії, що держави, де довіра вища до інституцій, боролися з нею краще», - констатував Лукас.

Він додав, що криза довіри до інституцій Євросоюзу також спричинила негативні наслідки до системи охорони здоров'я та протидії пандемії на початкових етапах.

Як повідомлялося, вперше коронавірус було виявлено восени 2019 року в китайському місті Ухань. Звідти пандемія набула глобального поширення у світі. Багато країн та експертів вважають, що китайська влада навмисно приховувала від міжнародного співтовариства існування небезпечного вірусу та його властивості, через що не вдалося запобігти пандемії COVID-19 .

8 лютого в Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».