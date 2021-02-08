Британський експерт пояснив, у чому помилка ВООЗ щодо Китаю

Британський експерт пояснив, у чому помилка ВООЗ щодо Китаю

Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров'я надто поблажливо ставилася до комуністичного Китаю, що не сприяло ефективній боротьбі з пандемією коронавірусу в світі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив журналіст, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас (м. Лондон) на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Хочу підкреслити роль ВООЗ, яка зробила певні речі правильно, але були і помилки. Скажімо, вони не хотіли критикувати комуністичний Китай. І вплив Китаю на керівництво ВООЗ був сильний. Ми маємо критикувати за це керівництво організації», - вважає британський експерт.

Він також відзначив, що ефективним чинником у боротьбі з пандемією COVID-19 є утвердження довіри до міжнародних і державних інституцій.

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«Найважливим завданням сьогодні є розбудова довіри, що є питанням національної безпеки. Йдеться про довіру між країнами та у середині країн. Ми бачили під час пандемії, що держави, де довіра вища до інституцій, боролися з нею краще», - констатував Лукас.

Він додав, що криза довіри до інституцій Євросоюзу також спричинила негативні наслідки до системи охорони здоров'я та протидії пандемії на початкових етапах.

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Як повідомлялося, вперше коронавірус було виявлено восени 2019 року в китайському місті Ухань. Звідти пандемія набула глобального поширення у світі. Багато країн та експертів вважають, що китайська влада навмисно приховувала від міжнародного співтовариства існування небезпечного вірусу та його властивості, через що не вдалося запобігти пандемії COVID-19 .

8 лютого в Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

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