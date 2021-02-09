У світі зафіксували понад 107 мільйонів випадків коронавірусу

У світі станом на ранок 9 лютого зафіксовано понад 107 мільйонів випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 78,8 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ. Згідно з цими даними, у світі на момент повідомлення виявлено 107 007 730 випадків COVID-19, зокрема 2 336 337 – летальних, одужали 78 851 588 осіб. З початку нової доби зафіксовано 9 614 нових випадків, загинули 702 особи. Читайте також: Паспорти вакцинації відкинуть у минуле більше, ніж сама пандемія - Кулеба Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці залишаються США (27 700 629), Індія (10 847 790) та Бразилія (9 550 301).