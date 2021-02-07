Експерти ВООЗ виявили важливі докази щодо коронавірусу в Ухані

Експерти з групи Всесвітньої організації охорони здоров'я, що розслідує походження коронавірусної хвороби, в китайському місті Ухань виявили "важливі докази".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Bloomberg.

Член групи - науковець Пітер Дашак, розповів, що експерти побували на так званому мокрому ринку Хуанань, де до пандемії продавали свіжі м'ясо, рибу та морепродукти.

За його словами, експерти під час обстеження ринку виявили "важливі докази".

"Люди пішли поспіхом, вони залишили обладнання, залишили посуд, вони залишили докази того, що відбувалося, і це те, на що ми дивилися", - сказав Дашак.

"Тепер ми знаємо те, чого не знали тоді - до появи перших сильно хворих були інші, у яких хвороба протікала безсимптомно або їх було важко відрізнити від тих, у кого були просто застуда або кашель. Не дивно, що були й інші випадки, крім тих, які потрапили до лікарні", - сказав він.

Вчені тепер намагаються встановити, скільки було таких "інших хворих" та коли все почалося.

"Ось про що йде мова - намагаємось зрозуміти, чому виникають ці речі, щоб ми постійно не зазнавали глобальних економічних криз та жахливої смертності, в процесі очікування на вакцину", - додав вчений.

Дашак також зазначив, що простежити шлях передачі вірусу складно. За його словами, на це буде потрібно "дуже багато часу".

"Те, що я бачив, вже говорить мені, що є деякі реальні підказки про те, що сталося, і я сподіваюся, що ми зможемо дати тверде пояснення цьому до кінця цієї поїздки", - підсумував вчений. Планується, що Дашак завершить свою місію в Ухані 10 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, раніше експерти ВООЗ відвідали шпиталь в Ухані, де лікували перших пацієнтів з коронавірусом, продовольчий ринок, де спочатку був виявлений коронавірус, центр контролю за хворобами, який на ранніх етапах взяв участь у боротьбі зі спалахом захворювання та центр боротьби з захворюваннями тварин.

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Група з 13 експертів прибула до міста Ухань 14 січня, після чого пробула на карантині до 28 січня. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

Станом на ранок 7 лютого у світі з початку пандемії загалом підтвердили 106 353 381 випадок коронавірусу, зокрема 2 320 692 - летальних. Водночас від хвороби вже одужали 77 996 784 особи.

Фото: Xinhua