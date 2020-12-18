COVID-вакцина має бути доступною скрізь і для всіх - генсек ООН

Усі країни повинні отримати доступ до вакцин проти коронавірусу і мати можливість заплатити за них.

На цьому наголосив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерреш у німецькому Бундестазі 18 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

«Зараз важливо, щоб вакцина стала глобальним суспільним благом. Вона має бути доступною скрізь і для всіх, бути вакциною, яка належить людям», - заявив Гутерреш у своєму виступі, присвяченому 75-річчю заснування ООН.

Він зазначив, що завдяки зусиллям ООН медичну допомогу вже отримали 172 країни, 63 країн до того ж отримали гуманітарну допомогу. Зараз треба ще більше посилити допомогу таким країнам, підкреслив політик. Доступною вакцину покликана зробити ініціатива АСТ-Accelerator, одним з найактивніших учасників якої є ФРН.

Генсек ООН звернув увагу на те, що популісти в усьому світі ігнорують науку та дезорієнтують людей, поширюють фейки та «дикі конспірологічні теорії» про COVID-19. ООН натомість намагається створити довіру в питанні вакцинації на основі наукових данних і фактів, підкреслив керівник організації.

Він загалом відзначив світову тенденцію до ізоляціонізму, «загрозливого прямування в напрямку ірраціональності», зростання таких явищ, як ісламофобія, антисемітизм, ненависть і інших форм дискримінації. «З історії ми знаємо, що політика, яка базується на гніві, веде до катастрофи», - застеріг Гутерреш.

Антоніу Гутерріш виступив у Бундестазі / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Генсек ООН також подякував Німеччині за її роль у миротворчих місіях і у врегулюванні криз у всьому світі, зокрема відзначив роль ФРН у пошуку миру на сході Україні. Він повторив свій заклик до встановлення глобального режиму припинення вогню.

Гутерріш перебуває з дводенним візитом (17-18 грудня) в Берліні. Він став одним з небагатьох світових політиків, яких запросили виступити з трибуни найвищого законодавчого органу ФРН.