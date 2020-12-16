Авіатроща МАУ в Ірані: глава МЗС Канади не вірить у людську помилку

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань не вірить, що літак МАУ був збитий в Ірані внаслідок людської помилки.

Як передає Укрінформ, про це Шампань заявив в інтерв'ю CBC News.

Канадський міністр заявив, що не приймає пояснення Ірану щодо причин катастрофи, однак відмовився назвати інші ймовірні версії трагедії.

«Ми маємо дати процесові йти своєю чергою… Хочу сказати, що ми бачили, як по літаку були випущені ракети, і це викликало у мене багато питань», - сказав Шампань.

Він висловив занепокоєння щодо якості інформації про розслідування катастрофи, наданої іранською стороною.

«Я буду піддавати сумніву все, що вони говорять, тому що нічого не приймаю за чисту монету», - додав глава МЗС Канади.

За його словами, зараз складно з'ясувати причини катастрофи, тому що Іран не надає Канаді доступу до свідків, доказів і підозрюваних. Шампань наголосив, що наполягатиме, аби Іран надав відповіді.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня опубліковано звіт спеціального радника прем’єр-міністра Канади з питань цієї авіакатастрофи Ральфа Гудейла.

Звіт погодинно описує реакцію уряду Канади на інформацію про збитий поблизу Тегерана пасажирський літак і ставить ряд запитань, на які має відповісти іранська сторона.

У документі наголошується, що Канада продовжить активно працювати із Міжнародною групою координації та реагування над притягненням Ірану до відповідальності за збиття літака рейсу PS752, вимагаючи повних репарацій від Ірану жертвам, їх родичам та залученим державам.

Літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український пасажирський літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Фото: АА