Авіатроща МАУ: Іран планує виділити на компенсації €200 мільйонів

Іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій родинам жертв катастрофи літака МАУ в січні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al-Monitor.

Кошти буде виділено з Фонду національного розвитку Ірану. Точний обсяг компенсацій для кожної з осіб поки що не визначено.

Катастрофі українського літака передував надзвичайно напружений епізод у відносинах між Іраном та США. Почалося це з вбивства США високопоставленого іранського військового командира Кассема Сулеймані біля міжнародного аеропорту Багдада. Смерть спричинила помсту з боку іранського Корпусу вартових ісламської революції, яка націлилася на авіабазу Айн аль-Асад, керовану американськими силами в Іраку. Ракетна атака, яку Іран описав як «жорстоку помсту» США, не призвела до загибелі жодного з американців. Але іранські військові, очікуючи відповіді США на цей ракетний удар, прийняли український літак за вторгнення американської крилатої ракети.

Цей інцидент стався 8 січня 2020 року. Після вильоту з аеропорту Тегерана пасажирський літак МАУ збили двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Офіційний Тегеран три дні заперечував ракетний удар, але в підсумку заявив про "людську помилку", яка призвела до трагедії.

Як повідомлялося, 30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака PS752. 19 жовтня розпочався другий раунд переговорів з Іраном.

Фото: АА