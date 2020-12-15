Канада оприлюднила звіт щодо збиття Іраном літака МАУ

Канада продовжить боротьбу за відстоювання прав родичів жертв катастрофи літака МАУ в Ірані на справедливість й належне відшкодування.

Про це йдеться у звіті, підготовленому спеціальним радником прем’єр-міністра Джастіна Трюдо з питань цієї авіакатастрофи Ральфом Гудейлом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада продовжить енергійно працювати із Міжнародною групою координації та реагування над притягненням Ірану до відповідальності за збиття PS752 й над знаходженням певних механізмів справедливості, вимагаючи повних репарацій від Ірану жертвам, їх родичам та залученим державам”, - зазначається у звіті.

У документі також наголошується, що Канада “рішуче налаштована висловлювати своє занепокоєння стосовно того, що трапилося із PS752, на всіх належних міжнародних форумах, аби відобразити гнів сімей й допомогти запобігти таким умовам та поведінці, як та, що зробила небо над Тегераном того доленосного ранку таким небезпечним”. “Канада дослідить усі наявні механізми внутрішнього законодавства та міжнародних організацій й агентств, аби нагадувати світові про трагедію PS752, вшанувати й пом’янути жертв, добитися відшкодувань та зробити небо безпечнішим для міжнародної цивільної авіації”, - стверджується у звіті.

У документі висловлюється підтримка канадській ініціативі “Безпечніше небо”, покликаній унеможливити повторення трагедій літаків рейсу PS752 та MH17, а також міститься заклик надавати особливу увагу потребам родичів жертв авіакатастроф.

Звіт погодинно описує реакцію уряду Канади на інформацію про збиття поблизу Тегерана пасажирського літака й ставить ряд запитань, на які має відповісти іранська сторона.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Фото: АА