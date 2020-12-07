Авіатроща МАУ: українське слідство заявляє, що не отримало від Ірану матеріалів і доказів

Авіатроща МАУ: українське слідство заявляє, що не отримало від Ірану матеріалів і доказів

Укрінформ
Українське слідство не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752.

Як передає Укрінформ, про це зазначив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді, інформує пресслужба відомства.

«Поки що слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом, хоча обидві сторони зацікавлені в об’єктивному розслідуванні збиття українського літака. І неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає нам поки можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин. Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу, важливі – ефективна співпраця і результат. І відповіді ми повинні надати якнайшвидше, адже вже в січні роковини авіакатастрофи», - сказав Мамедов.

Він додав, що з моменту останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло півтора місяця, а українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів.

Зазначається, що Україна та Іран шукають шляхи активізації взаємодії щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752.

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Зустріч посадовців відбулася за ініціативою іранської сторони. У перемовинах також взяла участь директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Оксана Золотарьова.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з аеропорту Тегерана пасажирський літак МАУ збили двома ракетами класу "земля-повітря". Внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців. Офіційний Тегеран три дні заперечував ракетний удар, але в підсумку заявив про "людську помилку", яка призвела до трагедії.

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Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту.

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