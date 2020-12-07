Авіатроща МАУ: українське слідство заявляє, що не отримало від Ірану матеріалів і доказів

Українське слідство не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752.

Як передає Укрінформ, про це зазначив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді, інформує пресслужба відомства.

«Поки що слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом, хоча обидві сторони зацікавлені в об’єктивному розслідуванні збиття українського літака. І неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає нам поки можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин. Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу, важливі – ефективна співпраця і результат. І відповіді ми повинні надати якнайшвидше, адже вже в січні роковини авіакатастрофи», - сказав Мамедов.

Він додав, що з моменту останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло півтора місяця, а українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів.

Зазначається, що Україна та Іран шукають шляхи активізації взаємодії щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752.

Зустріч посадовців відбулася за ініціативою іранської сторони. У перемовинах також взяла участь директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Оксана Золотарьова.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з аеропорту Тегерана пасажирський літак МАУ збили двома ракетами класу "земля-повітря". Внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців. Офіційний Тегеран три дні заперечував ракетний удар, але в підсумку заявив про "людську помилку", яка призвела до трагедії.

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту.