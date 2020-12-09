В МЗС кажуть, що Іран відкликав пропозицію виплат сім’ям загиблих в авіатрощі МАУ

Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ у Тегерані, оскільки кошти на компенсації хотіли виділити із фонду нацрозвитку.

Як переджає Укрінформ, про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«За моєю інформацією уряд вже відкликав цю пропозицію (щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули у авіакатастрофі – ред.), оскільки передбачалось, що 200 мільйонів будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій», – каже Єнін.

За його словами, переговори з іранською стороною про розмір компенсацій поки не розпочинали. Позиція України виходить з того, що рівень компенсації значною мірою залежатиме від обставин катастрофи і від рівня співпраці та забезпечення об’єктивного і неупередженого розслідування катастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що українське слідство не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752.

8 січня 2020 року після вильоту з аеропорту Тегерана пасажирський літак МАУ збили двома ракетами класу "земля-повітря". Внаслідок авіакатастрофи загинули 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців. Офіційний Тегеран три дні заперечував ракетний удар, але в підсумку заявив про "людську помилку", яка призвела до трагедії.

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту.

Фото: АА