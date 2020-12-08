Авіатроща МАУ: Україна наполягатиме на виконанні Іраном зобов’язань із розслідування

Україна наполягатиме на виконанні Іраном домовленостей щодо неупередженого розслідування авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі каналу «Україна 24».

«Ми вимагаємо неупередженого розслідування, і на словах іранська сторона підтверджує те саме. Водночас обіцянки досі залишаються нереалізованими. Саме тому ми буквально ближчими днями будемо вчергове виходити на контакт з іранською стороною та наполягати на виконанні досягнутих домовленостей. Досягати домовленостей і не виконувати їх є абсолютно контрпродуктивним, і саме тому ми не хотіли б продовжувати оцю видимість конструктивного діалогу, якщо на ділі такого діалогу в нас не виходить», - сказав Єнін.

Водночас він зауважив, що Україна все ж таки розраховує на наявність доброї волі іранської сторони і за допомогою всіх наявних інструментаріїв - як дипломатичних, так і кримінально-правових - вимагатиме від іранської сторони виконання своїх міжнародних зобов’язань.

Єнін запевнив, що українська сторона використовуватиме всі можливості двостороннього переговорного процесу, щоб домогтися справедливості у справі авіакатастрофи літака МАУ. Але якщо переговорний процес зайде в глухий кут, і всі можливості переговорів з іранською стороною будуть вичерпані, то для захисту порушених прав Україна використовуватиме всі наявні механізми, у тому числі звернення до Міжнародного суду ООН, зазначив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що українське слідство не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752.

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8 січня 2020 року після вильоту з аеропорту Тегерана пасажирський літак МАУ збили двома ракетами класу "земля-повітря". Внаслідок авіакатастрофи загинули 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців. Офіційний Тегеран три дні заперечував ракетний удар, але в підсумку заявив про "людську помилку", яка призвела до трагедії.

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту.