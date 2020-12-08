Катастрофа МАУ: Україна просить допомоги в країн, які брали участь у справі МН17

Українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ, що сталася поблизу Тегерана, тому закликає партнерів підтримати її у об’єктивному розслідуванні цієї справи.

На цьому наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій на першому Форумі безпечнішого неба (Safer Skies Forum), повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

«Ми активно підтримували та сприяли технічному розслідуванню катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, проведеного Радою безпеки Нідерландів. Окрім того, Україна бере активну участь у розслідуванні збиття рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, яке проводить Ісламська Республіка Іран. Ми високо цінуємо підтримку наших партнерів з Канади, США, Франції, Нідерландів, Німеччини та інших країн, яка дозволила досягнути результатів у розслідуванні катастрофи рейсу MH17. Разом з тим, українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів щодо розслідування авіакатастрофи рейсу PS752. Тому я прошу наших партнерів підтримати Україну у прагненні справедливості. Ми всі зацікавлені в об’єктивному розслідуванні цієї справи», - сказав Криклій.

За його словами, на основі результатів остаточного звіту про розслідування катастрофи MH17 Україна спільно з іншими державами брала активну участь у розробці Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) нових стандартів і рекомендацій щодо управління повітряним простором та аеронавігаційною інформацією, які враховують оцінку ризиків у зонах конфлікту.

«Відповідно до вдосконалених документів, спираючись на власний досвід, ми внесли необхідні зміни до національного законодавства і внутрішніх нормативних актів для авіаційних суб'єктів, включаючи експлуатантів повітряних суден та постачальників аеронавігації. Зокрема, ми впровадили конкретні вказівки щодо оцінки рівня загрози безпеці цивільної авіації в Україні. Це стосується як польотів над зонами конфлікту чи поблизу них, так і умисних чи ненавмисних атак на цивільну авіацію. Також розроблено та впроваджено процедури визначення повітряного простору, де польоти цивільних літаків заборонені або обмежені за певних умов через загрози, що виникають у зонах конфлікту», - пояснив міністр.

Криклій запевнив, що Україна безперервно вживає заходів для вдосконалення процедур та технічних складових Цивільно-військової координації при організації повітряного руху (Civil-Military ATM Coordination), зокрема з метою раннього попередження та оперативного реагування на загрози. Більше того, для вжиття відповідних заходів з метою безпеки українськими фахівцями постійно проводиться аналіз та оцінка інформації щодо ситуації у зонах конфлікту в інших країнах.

«Ми повністю і безумовно підтримуємо ініціативу щодо розробки найкращих практик для управління ризиками, пов'язаними із зонами конфлікту, як у всьому світі, так і на національному рівні, а також на державному та місцевому рівнях», - сказав урядовець.

За результатами форуму його учасники зробили спільну заяву з метою підвищення безпеки цивільних польотів.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з аеропорту Тегерана пасажирський літак МАУ збили двома ракетами класу "земля-повітря". Внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців. Офіційний Тегеран три дні заперечував ракетний удар, але в підсумку заявив про "людську помилку", яка призвела до трагедії. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту.

Фото: АА