Україна проти Росії: ЄСПЛ приєднав до справи позов Нідерландів за збитий MH17

Європейський суд з прав людини вирішив приєднати до справи "Україна проти Росії" щодо Донбасу ще дві, одна з яких стосується збитого малайзійського авіалайнера рейсу МН17.

Про це повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений з питань ЄСПЛ у Мін’юсті Іван Ліщина у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Тільки що відбувся цікавий розвиток подій у міждержавній справі Ukraine v. Russia (re Eastern Ukraine) no. 8019/16. Велика Палата ЄСПЛ повідомила, що вирішила приєднати до цієї справи ще Ukraine v. Russia no. 43800/14 (це щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни) та the Netherlands v. Russia no. 28525/20 (це голландський міждерж стосовно MH17). Нова назва справи: Ukraine and the Netherlands v. Russia nos. 43800/14, 8019/16 and 28525/20", - написав Ліщина.

Він зазначив, що для України це рішення має більше плюсів, ніж мінусів.

"Плюси в тому, що в голландській справі більше матеріалу із кримінальної справи щодо MH17, яких нам свого часу не дали, посилаючись на таємницю слідства. Тепер ці матеріали будуть і в нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює її контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію", - пояснив Ліщина.

Щодо мінусів, то, за його словами, це може дещо затягнути розгляд справи, бо на сьогодні нідерландська заява ще навіть не комунікована РФ.

"Але з огляду на загальну неквапливість ЄСПЛ при розгляді таких справ (нагадаю, Кіпр проти Туреччини від заяви до рішення по справедливій сатисфакції ЄСПЛ розглядав 40 років), таке затягування навряд чи можна вважати серйозним ризиком. В будь-якому випадку, ми проситимемо ЄСПЛ прискорити розгляд голандської справи з тим, щоб об’єднання заяв, яке Україна підтримує, не призвів до затягування розгляду її скарг", - написав заступник міністра.

