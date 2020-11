Соцвиплати на окупованих територіях: ЄСПЛ прийняв рішення на користь України

Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь уряду України у справі за позовом щодо незаконності зупинення видатків з державного бюджету на соцвиплати на окупованих територіях.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра юстиції – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає Укрінформ.

“...ЄСПЛ прийняв рішення на користь уряду та визнав неприйнятною заяву у справі Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16. Заявники – група пенсіонерів, що проживала в ОРДЛО звернулась до адміністративних судів, оскаржуючи Постанову КМУ №595, якою було затверджено «Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню…», п. 2 якого зупинялись видатки з державного бюджету на соціальні виплати на тимчасово неконтрольованій території до її повернення під контроль органів державної влади. Заявники вимагали визнання цього положення незаконним та поновлення їм пенсійних платежів”, - написав Ліщина.

За його словами, адмінсуди 3 інстанцій частково задовольнили цей позов, визнавши пункт 2 Порядку нечинним на тій підставі, що Кабмін вийшов за межі своїх повноважень, приймаючи його. Проте у вимогах про поновлення платежів суди відмовили, бо заявники звернулись до неналежних відповідачів.

Ліщина уточнив, що заявники зверталися до багатьох органів із вимогою про поновлення пенсійних платежів на підставі судових рішень, але їм відмовили, і також, що вони звернулися до адмінсудів із позовом про незаконну бездіяльність виконавчих органів, але у цьому позові їм відмовили.

“Заявники скаржились на порушення ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) та ст. 1 Першого протоколу (право власності) в зв’язку із невиконанням судового рішення на їхню користь. ЄСПЛ визнав заяву неприйнятною як таку, що є очевидно необґрунтованою”, - повідомив заступник міністра юстиції.

Він додав, що ЄСПЛ посилався, зокрема, на рішення судів у другій справі, ініційованій заявниками, якими їм було відмовлено у скарзі про незаконну бездіяльність при виконанні рішень, та зазначив, що заявники не звернулись із позовами про поновлення платежів до відповідних судів.

“Зважаючи на зазначене, Суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов’язана виконати рішення шляхом дій, які не були чітко зазначені судом при прийнятті рішення, і що заявники могли та мали… звернутись із окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більше того, з обставин справи не випливає, та заявниками не стверджується, що подання таких позовів становило б додатковий тягар для них», - цитує відповідне рішення Ліщина.