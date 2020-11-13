Через блокування росіянами КПВВ українці не можуть отримати пенсії й соцвиплати – МінТОТ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МінТОТ.

«10 листопада, згідно з домовленостями, досягнутими лідерами нормандського формату в Парижі минулого року, та доопрацьованими у Тристоронній контактній групі, мало відбутися синхронне відкриття двох нових КПВВ у Луганській області – в Золотому і Щасті. Українська сторона... виконала усі зобов’язання і зробила усе можливе, аби відкрити КПВВ вчасно. Натомість окупаційна адміністрація у Луганську під надуманим приводом відмовилась відкривати рух. Наразі пропуск відбувається тільки через КПВВ «Станиця Луганська»», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 12 листопада в бік тимчасово окупованих районів Луганської області прослідували 336 осіб, на вільну територію України - 374 особи.

Так само у Донецькій області з боку підконтрольної українському уряду території готові пропускати людей усі чотири КПВВ, натомість окупаційна адміністрація лише двічі на тиждень у надзвичайно обмеженому режимі дозволяє роботу тільки одного - у Новотроїцькому. 12 листопада у бік окупованої Донеччини прослідували 14 осіб, у напрямку вільної України – 16 осіб.

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За словами віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, окупаційна влада своїми діями позбавляє українських громадян можливості отримати українські пенсії та соцвиплати. «Дії окупаційних адміністрацій є нелогічними. Більш того, блокуючи КПВВ, окупаційна «влада» позбавляє багато сімей чи не єдиного стабільного джерела доходів – українських пенсій і соціальних виплат. Звісно, усі виплати під час карантину зберігаються і нараховуються на картки. Дію навіть прострочених карток «Ощадбанк» продовжив. Але вже сьогодні люди мають можливість отримати свої гроші, проте окупаційні режими роблять все, аби цього не сталося. Ми бачимо по статистиці банкоматів у районі Станиці Луганської, що для людей ці кошти важливі», - цитує Резнікова пресслужба.

Він також повідомив, що українська сторона про цю ситуацію поінформувала міжнародних партнерів і посередників з ОБСЄ. «Сподіваємось, найближчим часом рух у Щасті і Золотому розпочнеться», - зазначив Резніков.

У міністерстві нагадали, що 10 листопада на КВПП у Щасті відкрився сучасний сервісний хаб з ЦНАПом і багатьма іншими сервісами. Тут працює відділення «Ощадбанку», яке готове обслуговувати 2000 осіб за день, а також банкомати.

Українська сторона працює над тим, щоб зняти блокування і в Донецькій області. Адже у середині грудня аналогічний багатофункціональний сервісний хаб із ЦНАПом та відділенням «Ощадбанку» відкриється на КПВВ у Новотроїцькому.

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За словами Резнікова, ситуація критична і люди це розуміють. Зокрема, на Алчевському металургійному комбінаті видали лише 15% зарплати за серпень, багато підприємств закривається, накопичуються борги, готуються чергові істотні скорочення. «Росія планує скорочення: із близько 10 тис. робочих місць вже найближчим часом залишиться трошки більше 5 тисяч», - повідомив Резніков.

Крім того, катастрофічна ситуація залишається і в Криму. Адже Росія не дозволяє не тільки резидентам Криму - громадянам України, виїхати на материкову частину України, а ще й блокує будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій. «Такі дії держави-агресора можуть призвести до значного погіршення епідеміологічної ситуації на території окупованого Криму», - зазначив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке» через перешкоди з боку найманців РФ.

Протягом тижня співробітники Держприкордонслужби оформили: у КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України (ТОТУ) – 821 особу, на вихід - 1074 особи; у КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ 230 громадян та 36 транспортних засобів, на в’їзд – 77 осіб та 9 транспортних засобів; у КПВВ «Золоте» – 3 особи та в КПВВ «Щастя» – 11 осіб, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади. У КПВВ «Гнутове», «Мар'їнка» та «Майорське» громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.